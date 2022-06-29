Кобелев не верит, что «Зенит» сможет заменить Юри Алберто

Бывший полузащитник московского «Динамо» и питерского «Зенита» Андрей Кобелев прокомментировал обмен сине-бело-голубыми в «Коринтианс» Юри Алберто на вратаря Ивана и полузащитника Мантуана.

«Мы не знаем качество этих футболистов, поэтому говорить об этом преждевременно. «Зенит» - сбалансированная команда. После ухода Дзюбы и Оздоева клуб взял нападающего из «Сочи». В российской Премьер-лиге сине-бело-голубые выше сильнее остальных.

Честно говоря, я не вижу этих двух футболистов заменой Алберто», - приводит слова ветерана «Спорт день за днем».

Напомним, обмен игроками совершен в рамках арендных соглашений на год. При этом питерцы сохраняют за собой право выкупа приобретенных футболистов. Алберто же по окончании срока аренды в любом случае вернется в Санкт-Петербург.