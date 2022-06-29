Черчесов объяснил, почему «Ференцварош» не стал подписывать Дзюбу и Оздоева

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил, почему венгерский клуб не стал подписывать Артема Дзюбу и Магомеда Оздоева в летнее трансферное окно.

«СМИ много пишут и о Дзюбе, и о Магомеде Оздоеве, и о других футболистах, которые ассоциируются со мной - это понятно, но ни с кем из них мы не говорили. Артема, например, не рассматривали, потому что у нас укомплектована позиция центрфорварда.

При мне Артем и Магомед были ключевыми футболистами в сборной, поэтому журналисты и сообщают об интересе «Ференцвароша» к ним. Но если нам кто-то нужен, то официально ведём переговоры. Никаких секретов нет», - цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».

Напомним, Дзюба стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в 2015 году, перейдя в состав сине-голубых из московского «Спартака» в 2015 году. Вместе с «Зенитом» футболист четыре года подряд выигрывал первенство России по футболу, также становился обладателем Кубка России (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021).