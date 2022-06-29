Юри Алберто намекнул, что вернется в «Зенит»

Бразильский полузащитник питерского «Зенита» Юри Алберто, который в рамках арендного соглашения в следующем сезоне будет выступать за «Коринтианс», намекнул, что вернется в Россию.

«Увидимся позже, «Зенит», - написал футболист в своих соцсетях на русском языке.

Напомним, накануне стало известно о том, что «Зенит» совершил обмен игроками с бразильским клубом в рамках арендных соглашений на год: Алберто уехал на родину, а состав сине-бело-голубых пополнили голкипер Иван и полузащитник Мантуан.

При этом питерцы сохраняют за собой право выкупа приобретенных футболистов. Алберто же по окончании срока аренды в любом случае вернется в Санкт-Петербург.