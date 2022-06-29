Двукратный чемпион России в составе «Зенита» уехал в Канаду

Бывший защитник питерского «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито подписал контракт с клубом MLS «Торонто».

По информации клубной пресс-службы канадцев, соглашение с итальянцем рассчитано на один сезон.

«За карьеру он сыграл в ряде важных матчей на клубном уровне и за сборную, был капитаном «Дженоа». Мы рады, что он к нам присоединился», - приводит слова президента «Торонто» Билла Мэннинга официальный сайт клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Кришито провел 21 матч в составе «Дженоа», в котором забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. По итогам сезона команда покинула Серию А.

За «Зенит» 35-летний игрок выступал с 2011 по 2018 год и дважды становился чемпионом России.