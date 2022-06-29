ФИФА реализовала около 1,8 млн билетов на ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола назвала количество проданных билетов на игры чемпионата мира-2022 в Катаре.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, организации удалось реализовать почти 1,8 миллиона заветных квитков.
Отмечается, что больше всего билетов приобрели катарцы. В топ-10 вошли граждане США, Великобритании, Испании, Канады, Франции, Германии, Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Следующий этап продажи начнется 5 июля и завершится 16 августа.
Стоимость билетов на матчи группового этапа турнира для иностранцев варьируется от 69 до 220 долларов, для местных - 11. Билет на финал местным болельщикам обойдется в 206 долларов, иностранным придется заплатить от 604 до 1,6 тысячи.
источник: ФИФА (FIFA)