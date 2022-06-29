«Бавария» нашла нападающего на замену Левандовски

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид может перейти в мюнхенскую «Баварию».
Об этом сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.
По словам источника, мюнхенская «Бавария» подпишет Дэвида, если нападающий Роберт Левандовски покинет клуб. Форвард «Штутгарта» Саша Калайджич - альтернативный вариант, но «Бавария» не рассматривает подписание австрийца как основной вариант.
В прошлом сезоне 22-летний канадец провел 38 матчей во французской Лиге 1 и забил 15 голов. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.
Напомним, Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года в качестве свободного агента. С тех пор польский форвард провел за мюнхенскую команду 344 встречи, записав на свой счет 344 забитых мяча и 72 голевые передачи.