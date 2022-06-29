Тихонов считает, что Дзюба не выдержит нагрузок в Турции: «Там команды двигаются как лавина»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов уверен, что Артем Дзюба не сможет подтвердить свой высокий класс в случае перехода в чемпионат Турции.

– У меня к российскому футболу самое негативное отношение. А готов ли Дзюба выполнять те нагрузки, которые есть в турецком чемпионате?

Я был в Турции и из интереса смотрел там футбол. Так там команды двигаются как лавина – от одних ворот к другим. Там постоянное такое напряжение и такие скорости... Дзюба со своим отношением к тренировочному процессу едва ли выдержит, - передает слова Тихонова Абzац».

Напомним, что прошлым клубом Дзюбы был «Зенит». Вместе с командой из Санкт-Петербурга футболист четыре года подряд выигрывал первенство России по футболу, а также становился обладателем Кубка России (сезон-2015/2016, 2019/2020) и Суперкубка страны (2015, 2016, 2020, 2021).