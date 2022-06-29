Лукаку перешел в «Интер» на правах аренды

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку подписал арендное соглашение с миланским «Интером».

Об этом сообщает пресс-служба «нерадзурри».

Стороны достигли договоренности об аренде до 30 июня 2023 года. При этом, у «Интера» не будет права выкупа форварда.

В прошлом сезоне бельгиец провел 26 матчей за «Челси» в АПЛ, забил восемь голов и отдал голевую передачу. Действующий контракт с «Челси» рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро по данным Transfermarkt.