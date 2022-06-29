В ЦСКА рассказали, в чем Гайич превосходит Фернандеса

Тренер-аналитик московского ЦСКА Евгений Шевелев рассказал об индивидуальных особенностях игры флангового защитника армейцев Милана Гайича.

- Три качества Милана Гайича, который заменяет сейчас в ЦСКА Фернандеса.

- Старательность, интенсивность, атакующий крайний защитник.

- В чем он на уровне Фернандеса или даже круче?

- Русский язык, - заявил Шевелев в эфире телеканала «Матч ТВ».



Напомним, Гайич является воспитанником академии «Белграда». К «Црвене Звезде» он присоединился в феврале 2019-го. С тех пор футболист отыграл за клуб 120 матчей, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач.



Марио Фернандес временно приостановил карьеру после окончания сезона-2021/22.