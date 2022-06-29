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В ЦСКА рассказали, в чем Гайич превосходит Фернандеса

Сербский защитник перешел в стан красно-синих в летнее окно.
29 июня 2022 21:36
автор: Александр Бойченко

Тренер-аналитик московского ЦСКА Евгений Шевелев рассказал об индивидуальных особенностях игры флангового защитника армейцев Милана Гайича.

- Три качества Милана Гайича, который заменяет сейчас в ЦСКА Фернандеса.

- Старательность, интенсивность, атакующий крайний защитник.

- В чем он на уровне Фернандеса или даже круче?

- Русский язык, - заявил Шевелев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Гайич является воспитанником академии «Белграда». К «Црвене Звезде» он присоединился в феврале 2019-го. С тех пор футболист отыграл за клуб 120 матчей, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач.

Марио Фернандес временно приостановил карьеру после окончания сезона-2021/22.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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