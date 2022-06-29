«Зенит» разгромил ЦСКА в Москве в рамках Кубка Пари Премьер

В матче Кубка Пари Премьер питерский «Зенит» в Москве нанес крупное поражение ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Алексей Сутормин. Еще один мяч забил Андрей Мостовой. Дважды питерцы реализовывали пенальти.

Таким образом, «Зенит» одержал первую победу на турнире после двух ничьих с «Пари НН» и «Сочи» и с семью очками возглавил турнирную таблицу.

ЦСКА с нулем очков занимает последнее место.

Кубок Пари Премьер

ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:3 (0:1)

Голы: Сутормин, 39; 67 (с пенальти); Мостовой, 77 (с пенальти)

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 46), Гайич (Гайч, 68), Каптилович (Большаков, 46), Дивеев, Щенников (Казаков, 68), Зайнутдинов (Лукин, 68), Бистрович (Тарба, 68), Карраскаль (Яковлев, 46), Обляков (Ермаков, 46), Эджуке (Багринцев, 46), Заболотный (Гурченко, 68).

«Зенит»: Одоевский, Сантос (Круговой, 46), Алип (Сергеев, 74), Чистяков (Адамов, 46), Сутормин (Михайлов, 74), Барриос (Вендел, 46), Кузяев (Кравцов, 62), Клаудиньо (Скроботов, 74), Бакаев (Мостовой, 61), Малком (Сандрачук, 74), Сергеев (Ерохин, 61).