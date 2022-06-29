Семак прокомментировал разгромную победу над ЦСКА в контрольном матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный для своей команды матч против ЦСКА в рамках Кубка Пари Премьер.

«Хорошая игра, ребята здорово двигались, все неплохо по качеству. Вышедшие на замену тоже сыграли неплохо. Главное, что без травм

Новички? Мы постарались выжать максимум из ситуации с Юри. Мы выбрали именно этих двоих, потому что у нас есть два вратаря Одоевский и Кержаков. Нам нужно три вратаря в обойму. Теперь они у нас есть», - передает слова Семака «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Алексей Сутормин. Еще один мяч забил Андрей Мостовой. Дважды питерцы реализовывали пенальти.

Таким образом, «Зенит» одержал первую победу на турнире после двух ничьих с «Пари НН» и «Сочи» и с семью очками возглавил турнирную таблицу.