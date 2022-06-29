Федотов - после разгромного поражения от «Зенита»: Команда нуждается в усилении

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал проигранный матч «Зениту» (0:3) в рамках предсезонного турнира Кубок Пари Премьер.

«Команда нуждается в усилении, подъезжают наши сборники, нас станет больше. Времени остается мало, нужны сдвиги в отношении комплектации команды. У нас есть травмы. На первый тайм защитником вышел игрок молодежки.

Когда приедут сборники, нас будут 14-15 игроков. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить», - передает слова Федотова «Чемпионат».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Алексей Сутормин. Еще один мяч забил Андрей Мостовой. Дважды питерцы реализовывали пенальти.

Таким образом, «Зенит» одержал первую победу на турнире после двух ничьих с «Пари НН» и «Сочи» и с семью очками возглавил турнирную таблицу.