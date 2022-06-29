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Антон Заболотный: В игровом плане ЦСКА по силам подвинуть «Зенит» в РПЛ

В контрольной игре армейцы уступили команде из Санкт-Петербурга со счетом 0:3.
29 июня 2022 23:51
автор: Александр Бойченко

Форвард ЦСКА Антон Заболотный верит в то, что армейцы смогут занять первое место в РПЛ в следующем сезоне.

«Работаем над тем, как обыграть «Зенит». Если не думать о первом месте, тогда зачем играть? Тот состав, который есть, в ценовом плане вряд ли сможет подвинуть «Зенит», но в игровом плане все возможно. Вы видели очки», - передает слова Заболотного Sport24.

Контрольная встреча с «Зенитом» завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Алексей Сутормин. Еще один мяч забил Андрей Мостовой. Дважды питерцы реализовывали пенальти.

Таким образом, «Зенит» одержал первую победу на турнире после двух ничьих с «Пари НН» и «Сочи» и с семью очками возглавил турнирную таблицу. В активе ЦСКА последнее место и ноль баллов.

источник: Sport24.ru
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