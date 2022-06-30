Неймар планирует уйти из «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Нападающий «ПСЖ» Неймар заинтересован в том, чтобы сменить клубную прописку летом 2022 года.

По информации Le Parisien, 30-летний бразилец ощущает дискомфорт в стане парижан. Отмечается, что именно по этой причине футболист хочет покинуть команду.

Как утверждает источник, руководство клуба готово расстаться с форвардом. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ювентуса», «Челси» и «Барселоны».

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.