Терюшков оценил возможность подписания контракта между «Химками» и Аланом Дзагоевым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на появившиеся слухи о том, что клуб заинтересован в подписании экс-полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

Ранее стало известно, что подмосковная команда рассматривает кандидатуру 31-летнего футболиста в качестве усиления своей средней линии в летнее трансферное окно.

– Может быть, в очень расширенных списках когда-то Алан мог присутствовать, но сейчас в ближайшей сфере интересов его точно нет. Если будут какие-то сопоставимые условия, то все может быть – никто не застрахован, – приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с армейцами хавбек стал трехкратным чемпионом России.