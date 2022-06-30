Шкриньяр и Саншеш являются главными трансферными целями «ПСЖ» на лето 2022 года

Стало известно о том, кого планирует подписать «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, парижский клуб рассчитывает усилить свой состав защитником «Интера» Миланом Шкриньяром, а также хавбеком Ренату Саншешом из «Лилля».

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянская команда хочет заработать на продаже своего футболиста 80 миллионов евро, а французский клуб готов отпустить полузащитника за 30 миллионов.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В Лиге чемпионов команда под руководством Маурисио Почеттино дошла до стадии 1/8 финала, где уступила «Реалу» (1:0, 1:3).