«Милан» возобновил интерес к Пауло Дибале

Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала по-прежнему входит в сферу интересов «Милана».

Согласно информации Calcio Mercato, руководство «россонери» вновь интересуется подписанием 28-летнего аргентинца этим летом. Ранее в СМИ сообщалось, что футболист близок к переходу в «Интер», однако недавно черно-синие оформили трансфер форварда Ромелу Лукаку. Также претендентом на аргентинца является мадридский «Реал».

Напомним, что Дибала покинул «Ювентус» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за клуб с июля 2015 года – на его счету 115 голов и 48 результативных передач в 293 матчах в составе туринцев.