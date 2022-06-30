Агент чилийского полузащитника Мендеса подтвердил переговоры по трансферу его клиента в ЦСКА

Агент Пабло Леклер Флуха, клиентом которого является полузащитник «Унион Эспаньола» и сборной Чили Виктор Мендес, высказался по поводу слухов о том, что его подопечный может продолжить свою карьеру в РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летний хавбек входит в сферу интересов ЦСКА. Отмечалось, что руководство армейцев уже сделало предложение футболисту.

– ЦСКА? Переговоры пока на предварительной стадии. «Эспаньола» не хочет продавать Виктора, поэтому пока переговоры идут непросто. Интересен ли нам переезд в Россию? У нас только положительные отзывы о России и ЦСКА, – цитирует агента портал «Метарейтинг».

Напомним, что Мендес является воспитанником академии «Унион Эспаньолы». Всего за чилийский клуб он отыграл 121 матч, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

В составе национальной команды полузащитник отыграл две встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 миллиона евро.