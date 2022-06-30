«Тоттенхэм» достиг договоренности с форвардом «Эвертона» Ришарлисоном по условиям личного контракта

«Тоттенхэм» продолжает переговоры по переходу в клуб нападающего «Эвертона» Ришарлисона.

Согласно данным Sky Sports, руководители «шпор» и «ирисок» уже достигли принципиального соглашения по трансферу 25-летнего бразильца. Также отмечается, что представители лондонцев согласовали условия личного контракта форварда.

Напомним, что Ришарлисон выступает за «Эвертон» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, забил 53 гола и отдал 14 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Бразилии нападающий отыграл 36 встреч (14 голов). Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 48 миллионов евро.