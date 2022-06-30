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Тренер ЦСКА Федотов назвал Чалова большой боевой единицей для армейского клуба

В ближайшее время футболист должен вернуться в расположение армейцев после аренды в «Базеле».
30 июня 2022 10:16
автор: Владислав Корегин

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал будущее нападающего клуба Федора Чалова, выступавшего за «Базель» на правах аренды с февраля по июнь 2022 года.

Ранее представители швейцарцев заявили, что окончательное решение по 24-летнему футболисту еще не принято. При этом в СМИ сообщалось, что сам игрок хочет остаться в команде из Базеля.

– Завтра закончится его аренда. Федор будет здесь. Будем разговаривать. Это большая боевая единица, – приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: «Спорт-Экспресс»
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