Тренер ЦСКА Федотов назвал Чалова большой боевой единицей для армейского клуба

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал будущее нападающего клуба Федора Чалова, выступавшего за «Базель» на правах аренды с февраля по июнь 2022 года.

Ранее представители швейцарцев заявили, что окончательное решение по 24-летнему футболисту еще не принято. При этом в СМИ сообщалось, что сам игрок хочет остаться в команде из Базеля.

– Завтра закончится его аренда. Федор будет здесь. Будем разговаривать. Это большая боевая единица, – приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в составе «Базеля» Чалов отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

Добавим, что действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2023/24.