Семин не ждет переходов российских футболистов в европейские клубы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос, кто из российских футболистов может летом перебраться в европейский чемпионат.

«Удивлюсь, если кто-то из российских футболистов перейдет в европейский клуб в это трансферное окно. Всегда хочется, что наши игроки стремились в сильнейшие европейские чемпионаты, но сейчас такой вариант сложно представить.

Но в РПЛ есть 3-4 российских игрока, которые способны играть в топ-клубах Европы. Тот же Захарян, Сперцян», - приводит слова Семина Sport24.ru.

Отметим, что уроженец Ставрополя Эдуард Сперцян принял решение выступать за сборную Армении, за которую уже провел 12 матчей и забил два гола.

Ранее Захарян подтвердил, что прошлой зимой им интересовался немецкий «Байер».