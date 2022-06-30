«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 15 миллионов евро за переход защитника «Фейеноорда» Маласии

Руководство «Манчестер Юнайтед» вступило в переговоры по трансферу левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в данный момент «красные дьяволы» обсуждают с агентом 22-летнего нидерландца условия личного контракта футболиста. Отмечается, что команда из Роттердама получит за игрока 15 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов.

Напомним, что Маласия является воспитанником академии «Фейеноорда». Всего в составе клуба отыграл 136 матчей, забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

За сборную Нидерландов футболист провел пять встреч.