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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 15 миллионов евро за переход защитника «Фейеноорда» Маласии

В составе сборной Нидерландов футболист отыграл пять матчей.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 15 миллионов евро за переход защитника «Фейеноорда» Маласии
30 июня 2022 10:43
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Фейеноорд»

Руководство «Манчестер Юнайтед» вступило в переговоры по трансферу левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в данный момент «красные дьяволы» обсуждают с агентом 22-летнего нидерландца условия личного контракта футболиста. Отмечается, что команда из Роттердама получит за игрока 15 миллионов евро плюс два миллиона в виде бонусов.

Напомним, что Маласия является воспитанником академии «Фейеноорда». Всего в составе клуба отыграл 136 матчей, забил четыре гола и отдал десять результативных передач. Его трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

За сборную Нидерландов футболист провел пять встреч.

источник: «Советский спорт»
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