Новичок ЦСКА Гайич поделился первыми впечатлениями от работы с Федотовым

Новичок ЦСКА сербский защитник Милан Гайич рассказал свое мнение о главном тренере команды Владимире Федотове.

Напомним, что в ЦСКА футболист перешел из «Црвены Звезды».

«Он хороший тренер с множеством интересных идей. У него есть своя философия игры, и он хочет, чтобы мы следовали ей. Мы начали предсезонную подготовку. Нам очень важно быть полностью готовыми к началу чемпионата России», - приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

Гайич является воспитанником академии «Белграда». К «Црвене Звезде» он присоединился в феврале 2019-го. С тех пор футболист отыграл за клуб 120 матчей, забил шесть голов и отдал 25 результативных передач.

Также в своей карьере игрок защищал цвета «Бордо». За сборную Сербии он провел одну встречу.