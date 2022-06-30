Экс-игрок «Арсенала» и «Реала» Адебайор назвал Москву одним из красивейших городов Европы

Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттэнхэма», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал о своем отношении к Москве.

Отметим, что на протяжении всей своей карьеры 38-летний форвард пять раз становился футболистом года в Того. С 1 июля игрок пополнит состав тоголезской команды «Семасси».

– В России я был 2-3 раза. Помню, я приезжал в Москву играть против «Спартака». Я жил во многих городах, но могу точно сказать, что Москва – один из красивейших городов Европы. Мадрид? Это очень тихий город. По моему мнению, Москва лучше Мадрида, – цитирует Адебайора «РБ-Спорт».

Добавим, что 30 июня в столице России состоится церемония вручения Международной премии РБ 2022. Адебайор, активно занимающийся благотворительной деятельностью, станет специальным гостем данного мероприятия.