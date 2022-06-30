Гендиректор «Зенита» сообщил, что Матео Кассьерра успешно прошел медосмотр в петербургском клубе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился информацией по поводу возможного перехода в клуб нападающего «Сочи» Матео Кассьерры.

Ранее в СМИ стало известно о том, что 25-летний колумбиец отправился на медицинский осмотр в расположение сине-бело-голубых. Также отмечалось, что игрок подпишет с петербургской командой трехлетний контракт с опцией продления на один сезон.

– Кассьерра успешно прошел медосмотр. Ждите объявления в ближайшее время, – приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что Кассьерра выступает за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.