Сумма трансфера полузащитника «Порту» Витиньи в «ПСЖ» составит 40 миллионов евро

Центральный полузащитник «Порту» Витинья близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, 22-летний португалец станет игроком «ПСЖ». Отмечается, что парижане заплатят за футболиста 40 миллионов евро и заключат с хавбеком пятилетний контракт.

Напомним, что Витинья является воспитанником академии «Порту». Всего в составе «драконов» он провел 59 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

За сборную Португалии хавбек отыграл три встречи.