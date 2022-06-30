Геркус получил работу в руководстве «Торпедо»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус войдет в руководство «Торпедо».

Напомним, что клуб в грядущем сезоне снова будет выступать в российской премьер-лиге.

«Геркус будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью. Денис Маслов останется руководителем клуба. Объявить о назначении Геркуса в «Торпедо» должны в ближайшее время», - приводит «Чемпионат» слова своего источника.

Добавим, что во время руководства Геркуса «Локомотив» завоевал Кубок России-2016/17 и выиграл чемпионат страны-2017/18.