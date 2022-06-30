Мората и Дибала официально покинули «Ювентус»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что из команды ушли нападающие Альваро Мората и Пауло Дибала.

Отмечается, что 29-летний испанец выступал за туринцев на правах аренды из «Атлетико» с сентября 2020 года. Таким образом, футболист вернется в расположение «матрасников».

Что касается Дибалы, то 28-летний аргентинец покинул стан «бьянконери» в статусе свободного агента. Он находился в клубе лета 2015 года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны «Милана» и «Интера».

Добавим, что по итогам сезона-2021/22 «Ювентус» занял четвертое место в турнирной таблице Серии А. В Лиге чемпионов туринцы дошли до стадии 1/8 финала, уступив «Вильярреалу» (1:1, 0:3).