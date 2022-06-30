Эрнесто Вальверде вновь стал главным тренером «Атлетика»

Пресс-служба «Атлетика» объявила имя нового главного тренера клуба. Им стал экс-наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде.
Отметим, что в данный момент срок контракта испанской команды и 58-летнего специалиста не уточняется.
Напомним, Вальверде возглавил «Атлетик» уже в третий раз в своей карьере. Ранее он тренировал клуб из Бильбао с 2003 по 2005-го, а также с 2013 по 2017 годы. При нем команда стала обладателем Суперкубка Испании в сезоне-2015/16.
Ранее пост главного тренера «Атлетика» занимал Марселино.
источник: ФК «Атлетик» (Бильбао)