Малком заявил о готовности выступать за «Зенит» до конца своей карьеры

Фланговый нападающий «Зенита» Малком ответил на вопрос о том, планирует ли он покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в России, приостанавливать свои контракты с командой до лета 2023 года.

– Я остаюсь в «Зените» этим летом. Готов ли играть за «Зенит» до конца карьеры? Да! – цитирует Малкома «РБ-Спорт».

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. Сумма его трансфера из «Барселоны» составила 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за команду РПЛ 75 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Вместе с петербуржцами форвард стал трехкратным чемпионом России.