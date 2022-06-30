Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль: Все люди вокруг - большие профессионалы

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, кто привел его в команду, оценил свой тренерский штаб и первые дни в Москве.

«Хочу поблагодарить людей, благодаря которым я сегодня здесь — Луку Каттани и Леонида Федуна. Все сюрпризы в Москве носили позитивный характер. Все люди вокруг — большие профессионалы, подготовленность сотрудников очень высокая, это помогает в адаптации и нам, и игрокам.

Мой тренерский штаб был представлен, все большие профессионалы. Решение убрать из штаба Ещенко я бы не хотел комментировать», - приводит Sport24.ru слова испанского специалиста.

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».

Об уходе Ещенко из «Спартака» было объявлено 14 июня спортивным директором клуба Каттани.