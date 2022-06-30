Зиньковский заявил, что в «Спартаке» хороший коллектив

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о том, как был принят в московском клубе.

«Клуб принял хорошо. Новый тренер, новые требования. Привыкаю, осваиваюсь.

С новым тренером стараемся играть в комбинационный футбол, нарабатываем связи. Он эмоциональный, довольно молод, но видно, что качественный тренер. Мне все нравится. Маленькая разница в возрасте не ощущается. Он главный тренер, поэтому возраст не главное.

Видел слова Заремы о моем трансфере. Это хорошо, что болельщики рады. Сейчас в коллективе все хорошо. Я почувствовал, что мне рады», - приводит слова Зиньковского Sport24.ru.

Ранее стало известно, что 26-летний футболист заключил с красно-белыми соглашение до 31 мая 2027 года.

По словам Заремы Салиховой, болельщики «Спартака» очень сильно ждали трансфера Зиньковского и сравнила его с возвращением Квинси Промеса.

Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ Антон забил четыре гола и отдал 11 голевых передач за «Крылья Советов», став лучшим ассистентом чемпионата страны.