Абаскаль - о работе в России: Меня убедили в безопасности

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в России.

«Когда оценивается такая возможность, это не происходит быстро. У меня было время подумать. Я верю людям, и когда пообщался с людьми из «Спартака», то увидел, что все хотят работать. Также меня убедили в безопасности. Для меня не существует рамок, это динамичная ситуация.

Семья? Моя супруга скоро будем в Москве, будем жить вместе. Остальные родственники в Испании, но они рады за меня», - приводит слова тренера Sport24.ru.

Напомним, что с февраля этого года Абаскаль занимал должность исполняющего обязанности наставника «Базеля». Под его руководством команда заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии в сезоне-2021/22.

Ранее в своей карьере испанец тренировал «Асколи», греческий «Волос», а также швейцарские «Кьяссо» и «Лугано». Также он возглавлял молодежную команду «Севильи».