ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Выборы нового президента РПЛ пройдут 16 августа

И.о. на данной должности является Александр Алаев.
Выборы нового президента РПЛ пройдут 16 августа
30 июня 2022 13:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, когда пройдут внеочередные выборы президента организации.

«Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены Премьер-Лиги», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Напомним, что 27 июня должность президента РПЛ добровольно покинул Ашот Хачатурянц. До выборов нового главы организации его обязанности будет исполнять генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.

источник: РПЛ
Это интересно:
Радченко назвал новичка «Зенита» Кассьерру эффективным футболистом
Колумбийский футболист официально пополнил состав действующего чемпиона РПЛ.
30.06.2022 15:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник «Краснодара» Корнюшин подписал трехлетний контракт с «Нижним Новгородом»
Защитник «Краснодара» Корнюшин подписал трехлетний контракт с «Нижним Новгородом»
Российский футболист является выпускником академии южан.
30.06.2022 14:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Спартак» поддержал кандидатуру Алаева на выборах президента РПЛ
«Спартак» поддержал кандидатуру Алаева на выборах президента РПЛ
На этой должности генсекретарь РФС может сменить Хачатурянца.
30.06.2022 14:49
Футбол
автор: Максим Скороходов
Fan-ID или дома сиди
Fan-ID или дома сиди
Статья, в которой собрано ровно всё, что нужно знать о пресловутом «паспорте болельщика». Ведь без него теперь не попасть на российский футбол.
30.06.2022 14:42
Футбол
Форвард «Аякса» Антони обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Форвард «Аякса» Антони обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Футболист из Бразилии находится в шаге от перехода в клуб АПЛ.
30.06.2022 14:31
Футбол
автор: Владислав Корегин
Абаскаль заявил, что «Спартак» не должен искать оправданий в случае поражения в Суперкубке России
Противником красно-белых будет «Зенит».
30.06.2022 14:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Спартака» Урунов может пополнить состав «Химок»
В скором времени красно-белые планируют расторгнуть контракт с футболистом.
30.06.2022 14:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» объявил о переходе Кассьерры
«Зенит» объявил о переходе Кассьерры
Форвард в прошлом сезоне играл за «Сочи».
30.06.2022 14:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Выборы нового президента РПЛ пройдут 16 августа
Выборы нового президента РПЛ пройдут 16 августа
И.о. на данной должности является Александр Алаев.
30.06.2022 13:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Абаскаль - о работе в России: Меня убедили в безопасности
Испанец будет главным тренером «Спартака» в новом сезоне.
30.06.2022 13:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА в компании «Зенита» и «Краснодара», а «Спартак» — второй с конца. Премии LIGA FAIR PLAY – пять лет!
Совместная Премия букмекерской компании «Лига Ставок» и Российской Премьер-Лиги отметила первый юбилей, назвав лауреата пятого по счету сезона РПЛ.
«Подкалываем Зелимхана, что теперь он не против 7:1 в Суперкубке». Сутормин — о разгроме ЦСКА и адаптации Бакаева
В матче «Кубка PARI Премьер» дубль Алексея Сутормина помог «Зениту» в гостях разгромить ЦСКА (3:0). После окончания встречи полузащитник ответил на вопросы корреспондента «Плеймейкера».
«Будем разговаривать с Чаловым…» Федотов — после 0:3 от «Зенита»
Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после поражения от «Зенита» в матче «Кубка PARI Премьер» рассказал о давлении в армейском клубе и поделился трансферными планами.
0:5 после двух игр и никакого просвета. Как ЦСКА Федотова потерпел разгром от «Зенита»
Чемпионы страны на классе переиграли в Москве ЦСКА (3:0) в рамках «Кубка PARI Премьер», дважды реализовав пенальти.
Не посадили — и он воскрес! Как дубль Промеса принес Абаскалю первую победу со «Спартаком»
Красно-белые в товарищеском матче выиграли в Тарасовке у «Балтики» - 3:2.
«Реал» по-русски. Почему баскетбольный ЦСКА проигрывает раз в десять лет
В цикле статей, посвященных 30-летию российского спорта, клубные команды мы стараемся не выделять – во избежание приступов ревности у клубов-соперников. Но для одной команды, выигравшей за этот период 27 (!) чемпионатов страны и несколько европейских титулов, мы все-таки сделаем исключение.
«Спартак» или ЦСКА? «Зенит» или «Динамо»? Какой российский клуб — самый старый
ЦСКА, «Спартак» и другие клубы оспаривают звание старейшей команды страны. «Плеймейкер» вносит ясность в их историю и рассказывает, как клубы манипулируют датами своего рождения.
«Такого слона не продать!» Зачем Зарема наехала на Канделаки
Страсти вокруг введения в российском футболе Fan ID разгораются с новой силой.
Fan ID: все, что нужно знать о паспорте болельщика, без которого теперь не попасть на российский футбол
С 4 июля 2022 года любому желающему посетить матчи российских футбольных турниров придется оформлять Fan ID. «Плеймейкер» отвечает на главные вопросы о паспорте болельщика.
Непомнящий прошел через шахматный ад — и теперь в шаге от битвы за корону с Карлсеном
Ян Непомнящий уверенно лидирует на шахматном турнире претендентов в Мадриде. 27 июня российский гроссмейстер с трудом свел вничью партию с главным конкурентом – Фабиано Каруаной из США.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика