Выборы нового президента РПЛ пройдут 16 августа

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, когда пройдут внеочередные выборы президента организации.

«Выборы состоятся во вторник, 16 августа. В соответствии с уставом РПЛ выдвигать претендентов на пост президента могут только члены Премьер-Лиги», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Напомним, что 27 июня должность президента РПЛ добровольно покинул Ашот Хачатурянц. До выборов нового главы организации его обязанности будет исполнять генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев.