Полузащитник «Спартака» Урунов может пополнить состав «Химок»

Атакующий полузащитник «Спартака» Остон Урунов входит в сферу интересов другого клуба РПЛ.

Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, 21-летнего узбекистанца хотят подписать «Химки», уже вступившие в переговоры с игроком.

Отмечается, что подмосковная команда планирует взять футболиста в аренду до конца сезона-2022/23 или заключить с хавбеком полноценный контракт, если красно-белые примут решение расторгнуть трудовое сотрудничество с полузащитником.

Напомним, Урунов перешел в «Спартак» в августе 2020 года. Всего в составе столичного клуба он отыграл девять матчей, забив один гол. В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Уфу» на правах арендного соглашения.

«Спартак» принял решение расторгнуть контракт с Уруновым