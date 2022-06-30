Абаскаль заявил, что «Спартак» не должен искать оправданий в случае поражения в Суперкубке России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, за счет чего его команда должна победить «Зенит» в матче за Суперкубок России.

«У нас меньше времени на подготовку, клуб делал заявления по этому поводу, но у нас не должно быть оправданий. Именно желание и настрой должны нивелировать недостаток времени на подготовку», - приводит слова Абаскаля RT.

Напомним, что красно-белые думали о бойкоте матча из-за того, что он пройдет в Санкт-Петербурге.

Добавим, что игра между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля.