Форвард «Аякса» Антони обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в «Манчестер Юнайтед»

Фланговый нападающий «Аякса» Антони намерен пополнить состав «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Согласно данным ESPN, 22-летний бразилец пообщался с руководством амстердамцев и попросил продать его в стан «красных дьяволов».

Ранее в СМИ появилась новость о том, что английский клуб заплатит за переход футболиста за 46,5 миллионов евро.

Напомним, Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 78 матчей, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

За сборную Бразилии футболист провел шесть встреч, сделав один ассист.