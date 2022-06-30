Радченко назвал новичка «Зенита» Кассьерру эффективным футболистом

Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко отреагировал на появившуюся новость о том, что «Зенит» подписал нападающего «Сочи» Матео Кассьерру.

Отметим, что 30 июня петербургский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с колумбийским футболистом. При этом трудовое соглашение может быть продлено еще на один сезон.

– Кассьерра – адаптированный к нашему чемпионату игрок, он очень эффективный футболист. Ушел Алберто, которого надо было кем-то заменить, «Зенит» это сделал. Петербург получил очень хорошего нападающего, – приводит слова Радченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кассьерра выступал за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» 25-летний форвард отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.