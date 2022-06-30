«Милан» заинтересован в подписании Неймара

Руководство «Милана» заинтересовано в приглашении в команду нападающего «ПСЖ» Неймара.

Как сообщает UOL, итальянский клуб планирует заключить с парижанами арендное соглашение по 30-летнему футболисту до конца сезона-2022/23. Отмечается, что «россонери» готовы платить бразильцу 15-20 миллионов евро в год и надеются, что остальную часть зарплаты будет платить французская команда.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Ювентуса», «Челси» и «Барселоны».

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.