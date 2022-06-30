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Зиньковский заявил, что не контактировал с «Зенитом» по поводу перехода

У экс-полузащитника «Крыльев Советов» было несколько вариантов продолжения карьеры помимо «Спартака».
30 июня 2022 15:32
автор: Максим Скороходов

Новичок «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, почему принял предложение именно данного клуба.

Напомним, что бывший полузащитник «Крыльев Советов» подписал пятилетний контракт с красно-белыми.

«Были еще варианты, но «Спартак» был более настойчив, и я хотел больше в этот клуб. С «Зенитом», как я понял, не было контактов, раз я не там», - приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

В минувшем сезоне РПЛ 26-летний Зиньковский провел 30 матчей, забил 4 гола и отдал 11 голевых передач.

Ранее он выступал за «Чертаново» и вторую команду «Кубани».

источник: Чемпионат.com
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