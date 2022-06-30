В «Вольфсбурге» опровергли интерес к полузащитнику «Краснодара» Сперцяну

Спортивный директор «Вольфсбурга» Йорг Шмадтке высказался по поводу появившихся слухов о том, что клуб хочет приобрести атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее другая команда Бундеслиги, а именно «Хоффенхайм», заявила, что 22-летний армянин не входит в их список интересов.

– Наш клуб не интересовался Сперцяном, – приводит слова Шмадтке Sport24.ru.

Напомним, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он отыграл 34 матча, забил восемь голов и отдал четыре результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в шесть миллионов евро.