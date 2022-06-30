Алаев высказался о проведении Кубка лиги

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал подготовку к организации проведения Кубка РПЛ.

«Для проведения Кубка Лиги нужно найти компромисс с действующими партнерами, потому что любое изменение в существующей модели соревнований может повлечь за собой пересмотр текущих договоренностей.

Должна быть четкая финансовая модель, чтобы клубы понимали, как, сколько и за счет чего они будут получать призовые.

Решение о проведении Кубка Лиги должно быть принято большинством клубов. Нам нужно ответить на все существующие вопросы, после чего клубы примут решение, а затем обратятся в РФС с просьбой организовать данное соревнование», - приводит слова Алаева «Чемпионат».

Напомним, решение о проведении Кубка РПЛ должно быть принято в ближайшее время. Турнир призван заменить еврокубки, от которых российские клубы оказались отстранены. Благодаря ему, команды могут провести лишние 77 матчей.

Новый сезон стартует 9 июля в Санкт-Петербурге матчем за Суперкубок России между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».