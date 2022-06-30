Циннбауэр занял должность главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Йозефа Циннбауэра на должность главного тренера.

«Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии PRO. Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе», - говорится в заявлении клубной пресс-службы.

О том, что Комппер будет готовить к матчам основную команду «Локомотива» было объявлено 1 марта одновременно с новостью об освобождении Маркуса Гисдоля с должности главного тренера. Из-за отсутствии необходимой лицензии должность главного тренера в конце пошлого сезона занимал Хапов.

Напомним, что «железнодорожники» закончили сезон на шестом местe в российской премьер-лиге.