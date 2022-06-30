Цорн объяснил назначение Циннбауэра главным тренером «Локомотива»

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал, почему клуб выбрал именно Йозефа Циннбауэра на пост главного тренера команды.

«Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах. При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении «Локомотива», - приводит слова Цорна клубная пресс-служба красно-зеленых.

Кроме того, он добавил, что и Марвин Комппер, и бывший главный тренер «Локомотива» Заур Хапов продолжат работу в клубе.

Напомним, что в Европе Циннбауэр известен по работе со швейцарским «Санкт-Галленом». Последним местом работы немецкого специалиста стал южноафриканский «Орландо Пайретс».