Владимир Леонченко: Интервью Чуканова подчеркивает важные изменения, произошедшие в «Локомотиве»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что в клубе была выстроена система, при которой игроки получают место в команде исключительно по спортивному критерию.

– Может ли аналогичная ситуация произойти сегодня? Интервью Андреа Чуканова, который играл за молодежную команду «Локомотива», подчеркивает те кардинальные изменения в клубе, которые произошли в последние годы: мы выстроили систему, в которой игроки получают место в команде только по спортивному критерию, независимо от того, кто чей агент.

Сегодня мы сотрудничаем с самыми разными агентами, что позволяет выстраивать рабочие отношения в интересах клуба и не зависеть от чьих-либо интересов, – рассказал Леонченко.

Напомним, что в августе 2015 года Чуканов перешел из «Локомотива-2» в ФК «Тюмень» на правах свободного агента .