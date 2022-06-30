«Рома» может объявить о переходе Роналду 7 июля

Бывший полузащитник сборной Италии Анджело Ди Ливио заявил, что «Рома» пытается подписать Криштиану Роналду.

«Из того, что я узнал за последние несколько дней, «Рома» действительно пытается подписать Криштиану Роналду и 7 июля может стать датой объявления о трансфере Криштиану в стан «джаллоросси».

Кроме того, я поговорил с близким другом, который работает на телевидении и который услышал о переговорах с Роналду от очень важного менеджера «Ромы» во время ужина, прошедшего несколько дней назад», - приводит слова Ди Ливио Corriere dello Sport.

Напомним, минувший сезон португалец начинал в туринском «Ювентусе», однако перешел в «Манчестер Юнайтед», успев провести за итальянский клуб всего одну игру.

В составе «красных дьяволов» Роналду провел 38 матчей во всех клубных турнирах, в которых забил 24 мяча.