Бывший директор болгарского «Ботева» прокомментировал переговоры со «Спартаком»

Бывший исполнительный директор болгарского «Ботева» Даниэль Серехидо опроверг факт переговоров с московским «Спартаком» по поводу назначения на руководящую должность в столичном клубе.

«Не могу комментировать детали переговоров. У меня было общение с несколькими клубами после ухода из «Ботева», но ничего конкретного, о чем можно было бы говорить сейчас. Я действительно был в Москве и общался с разными людьми о своем будущем. Но пока без конкретных предложений», - приводит слова Серехидо «РИА Новости».

Напомним, что до работы в «Ботеве» функционер трудился официальным представителем испанской Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии.