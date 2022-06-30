Карпин - о продлении контракта с «Ростовом»: Чувствую себя здесь максимально комфортно

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал продление контракта с клубом.

«Неоднократно говорил о своем теплом отношении к клубу и городу. Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство «Ростова» за доверие, у нас впереди много работы», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба дончан.

Напомним, вместе с Карпиным новое соглашение подписал и его помощник - Виктор Онопко.

Новые соглашения наставников рассчитаны до мая 2026 года.

Напомним, что с лета 2021 года Карпин совмещает посты наставника в клубе и в сборной России. Под руководством Валерия Георгиевича в минувшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице.