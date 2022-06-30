Геркус может стать генеральным директором «Торпедо»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус может занять аналогичную должность в «Торпедо».

«Информация такая есть, она правдива. Вопрос с назначением почти решен, но контракт еще не подписан. Нам надо усилить менеджерский состав именно теми, кто уже работал в РПЛ.

Какая должность у него будет? Возможно, генеральный директор. Он будет заниматься стратегическим развитием клуба. Будет заниматься вертикалью: от мальчика до профессионального игрока», - приводит «Чемпионат» слова председателя совета директоров черно-белых Сергея Менжинского.

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Торпедо» впервые с 2014 года вышло в РПЛ. Благодаря домашней ничьей с краснодарской «Кубанью» в последнем туре ФНЛ 2021/22 автозаводцы смогли занять первое место в турнирной таблице.