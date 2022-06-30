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Зарема Салихова родила пятого ребенка Леониду Федуну

В семье руководства красно-белых произошло пополнение
30 июня 2022 21:32
автор: Александр Шульгин

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова родила ему пятого ребенка.

«Зарема таки разродилась наконец-то. И знаете что? Это девочка. Здоровья маме и ее лялечке!», - написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Зарема Салихова ранее входила в совет директоров «Спартака», однако после назначения на пост главного тренера команды португальца Руя Витории перед сезоном 2021/22 покинула его в знак протеста против этого решения.

У пары уже есть четверо детей: сыновья Лео, Лукас и Лавр и дочь Адриана.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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