Зарема Салихова родила пятого ребенка Леониду Федуну

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова родила ему пятого ребенка.

«Зарема таки разродилась наконец-то. И знаете что? Это девочка. Здоровья маме и ее лялечке!», - написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.

Зарема Салихова ранее входила в совет директоров «Спартака», однако после назначения на пост главного тренера команды португальца Руя Витории перед сезоном 2021/22 покинула его в знак протеста против этого решения.

У пары уже есть четверо детей: сыновья Лео, Лукас и Лавр и дочь Адриана.